Nous recherchons pour notre enseigne MANGO sur Illzach, un(e) Conseiller(ère)s de Vente. Rattaché(e) au Responsable du Magasin, votre objectif est de vendre les produits et services de la marque, tout en vous assurant de la bonne tenue du magasin et de l'accueil des clients. Vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires du magasin, Les tâches effectuées seront les suivantes : - Accueil de la clientèle, encaisser le montant de la vente, procédure d'encaissement - Proposition des opérations en cours, réalisation des comptages de fonds de caisse - Garant de la tenue de caisse, garant des dépôts en banque - Accueil et conseil en cabine ****L'entreprise respecte la mise en place des mesures barrières en lien avec le Covid 19***