Vous accueillez et conseillez les clients. Vous réalisez la vente de produits et de services. Vous renseignez le client sur les services complémentaires à la vente (assurance, remise...). Vous procédez à l'encaissement. Vous effectuez des opérations de service après-vente. Vous contribuez activement à l'atteinte des objectifs commerciaux du groupe et à la fidélisation clientèle. Bac ou équivalent Commerce Souhaité AVEC 2 ANS D EXPERIENCE OU Bac+2 ou équivalents Commerce Exigé SI DEBUTANT

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127QLDH