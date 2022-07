Défi RH, cabinet de recrutement dédié à l'emploi des travailleurs handicapés, recherche, pour un de ses clients du secteur des télécoms, des :

Conseillers commerciaux en boutique (H/F)

Au sein des agences du réseau, vous avez comme objectif principal la commercialisation des produits et services de la marque. A ce titre vos principales missions sont :

- Accueillir, informer et conseiller les clients sur l'ensemble des produits fixes, mobiles, internet et multimédia,

- Mettre en place un diagnostic de leurs besoins, argumenter les solutions les plus adaptées,

- Accompagner des clients dans l'utilisation et la configuration des produits,

- Saisir chaque opportunité de développer le chiffre d'affaires, tout en garantissant le meilleur niveau de satisfaction des clients.

Notre cabinet est spécialisé dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Titulaire d'un Bac ou Bac + 2 Commerce, vous avez idéalement une première expérience dans la vente de produits et services de télécommunications.

Dynamique et rigoureux (se), vous faites preuve de capacité d'adaptation face à différents interlocuteurs. Votre passion et votre curiosité pour les nouvelles technologies sont indispensables à votre réussite. Le contact avec le client vous motive fortement ainsi que l'atteinte d'objectifs.

Ces postes en CDI, sont à pourvoir dès que possible à Mulhouse (68).

Pour postuler, merci de nous envoyer CV, lettre de motivation sous la Réf. 3329 sur notre site internet : www.defirh.fr, rubrique «candidats ».

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/136ZFLZ