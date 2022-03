Faisant partie du réseau Hydro Sud Direct qui regroupe près de 150 magasins de piscines indépendants répartis en France, Belgique et Espagne, nous recrutons pour notre magasin de Colmar un(e) vendeur(se) polyvalent(e) pour renforcer notre équipe.

Votre mission :

- assurer l'accueil physique et téléphonique de la clientèle au magasin

- savoir encaisser une vente

- assurer la réception, l'étiquetage et la mise en rayon des marchandises.

- vous devrez proposer un service/produit adapté à la clientèle.

- vous préparerez les commandes

Une expérience dans la vente serait un plus, mais les débutants sont acceptés. En effet, nous vous formerons sur les produits et fonctionnement de notre magasin.

- nous recherchons une personne dynamique, polyvalente, rigoureuse et ayant le sens du contact avec la clientèle.

Notre objectif est de créer une équipe dynamique et efficace afin de satisfaire notre clientèle. Si ce challenge vous tente, n'hésitez plus, contactez-nous.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129JHPH