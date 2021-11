Nous recherchons plusieurs Vendeurs(euses) sur Mulhouse.

Ce qui rythme vos journées ;

- Renseigner et conseiller les clients

- Encaisser et tenir la caisse

- Procéder au rangement, conditionnement et étiquetage

- Entretenir et garnir la vitrine de la boutique

Ce qu'ils vous proposent :

- Un démarrage rapide

- Une mission à temps plein ou temps partiel (25h à 30h par semaines)

Ce qu'ils apprécient chez vous :

- Vous avez la fibre commerciale et aimez le contact avec la clientèle

- Vous êtes rigoureux et sérieux

- Idéalement, vous justifiez d'une première expérience de vente en boulangerie et/ou biscuiterie



