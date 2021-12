Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique sur le long terme Vous avez la fibre commerciale Alors, ce poste est fait pour vous !

Nous recherchons plusieurs Vendeurs(euses) sur Illzach, Rixheim, Saint-Louis et Sierentz

Ce qui rythme vos journées ;

- Renseigner et conseiller les clients

- Encaisser et tenir la caisse

- Procéder au rangement, conditionnement et étiquetage

- Réaliser des implantations de produits

Ce qu'ils vous proposent :

- Un démarrage rapide

- Une mission longue



Ce qu'ils apprécient chez vous :

- Vous avez la fibre commerciale et aimez le contact avec la clientèle

- Vous êtes rigoureux et appréciez le travail en équipe

- Votre première expérience sur un poste similaire

