Vianney sortira le 9 novembre son CD/DVD live «Le concert» avec de belles surprises. Le live de Bercy, mais aussi plus d’1h30 de bonus et interviews et une deuxième avec des collaborations inédites «Chanson sur ma drôle de vie» avec Véronique Sanson ou encore «Les Filles d’Aujourd’hui» avec Joyce Jonathan. Il y aura aussi des reprises lives enregistrées en studio «J’ai oublié de vivre» de Johnny Hallyday ou « Caroline » de MC Solaar.