Vianney : la bande annonce de Ma Mère est Folle

Vianney sera bientôt à l’affiche de Ma Mère est Folle avec Fanny Ardant. Dans ce film, le chanteur joue Baptiste, un jeune homme qui retrouve sa mère, interprétée par Fanny Ardant. Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau.. Ma Mère est Folle sortira dans les salles du Haut-Rhin le 5 décembre et voici la bande annonce :