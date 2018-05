Vianney : le chanteur devient acteur

Vianney sera dans Ma Mère est folle, le nouveau film de Diane Kurys… “Je n’ai jamais rêvé de jouer l’acteur”, confie Vianney, “je n’y connais rien au cinéma, ma culture se résume aux grands films populaires, drôles, « OSS 117 », les films de Dubosc, Ventura, Blier”.”J’ai toujours envie d’essayer des choses différentes et cela me plaît de jouer. J’avais eu déjà plusieurs propositions de films qui, soit tombaient mal, soit ne me plaisaient pas (…)”, poursuit Vianney. “Cette fois, il y avait Fanny Ardant, Diane Kurys et j’ai aimé le scénario. Cela m’a amusé de jouer un gars au caractère diamétralement opposé au mien, pas sympa, violent, qui n’aime pas sa mère et lui fait sentir tout au long du film”.

Egalement interprété par Fanny Ardant, Ma mère est folle suivra une mère de famille sans le sou qui accepte de faire un go fast. Aucune date de sortie n’est encore annoncée pour cette comédie.