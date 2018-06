Vianney va faire une longue pose

En 4 ans, Vianney s’est imposé comme l’un des plus gros artistes français. Ces titres et ses deux albums – Idées blanches en 2014 puis Vianney en 2016 lui permettent de remplir des Zénith et même l’AccorHotels Arena les 8 et 9 juin prochains. Le chanteur a vendu 900 000 albums, cumule 256 millions de vues sur YouTube et deux Victoires de la musique. Le 20 juin, il jouera en plein air à Central Park pour le festival Summerstage et sera sur plusieurs festivals en France. Juste après, Vianney va prendre une très longue pause : “Il va disparaître pour faire un break d’au moins deux ans. Il ne veut plus rien faire. Il veut se recentrer sur autre chose. Il reviendra lorsqu’il le décidera pour un nouveau projet artistique mais la barre est haute pour ne pas décevoir son public.”