Victoria Beckham fait taire les rumeurs d’infidélités de son mari David

Les tabloïds anglais ont annoncé que David et Victoria pourraient divorcer, le tout, à cause d’infidélités de l’ancien joueur de football ! Dans le magazine Vogue, Victoria assure ignorer “ces absurdités”….”Cela affecte notre entourage et cela est injuste”, explique la mère de famille. Tout va très bien au sein de couple, ce ne sont que de fausses rumeurs et d’ailleurs, Victoria Beckham a adressé un message d’amour à son mari….”Merci pour ton support, de m’avoir aidé à réaliser mon rêve depuis ces dix dernières années. Je t’aime”. Rappelons que depuis 10 ans, l’ex Spice Girls travaille dans la mode.