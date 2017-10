Brooklyn Beckham est parti cette année aux Etats-Unis pour apprendre son métier de photographe à la Parsons New School for Design, à New York. Mais sa maman Victoria, ne supporte pas la distance…L’ex Spice Girl a pris l’avion pour retrouver son fiston ! Sur Instagram, elle a posté une vidéo de leurs retrouvailles au restaurant.

I love u so much @brooklynbeckham x kisses from NYC x