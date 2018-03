Vide dressing solidaire dès aujourd’hui à Île Napoléon !

Bon plan à Illzach – Île Napoléon, au centre commercial Carrefour : un vide dressing solidaire !

Il s’agit d’une collecte de vêtement et de linge de maison propres, en bon état de préférence, au profit de l’association caritative “Terre des hommes”. Le principe est simple : plus vous apporterez de vêtements , plus vous gagnerez d’argent.

Pour 1 kg de vêtements déposés, 1€ de bon d’achat offert ! Avec un montant maximal par jour est de 10€ par personne.

Ce vide dressing solidaire démarre aujourd’hui pour s’achever samedi donc au centre commercial Carrefour Ile NApoleon. L’an dernier, 8000 kg de vêtements avaient été récoltés.