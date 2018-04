“Walter formidable” à découvrir à l’entrepôt !

Il est belge , il est méchant … Lui c’est Walter et précisons que c’est lui qui se définit de cette manière ! D’ailleurs “Walter belge et méchant” était le nom du 1er one man show de cet humoriste.

Walter a un humour particulier, assez mordant. Il aime parler de tout : homosexualité, un peu de politique, l ‘actualité un peu aussi, mais surtout de la vie de tous les jours ……

Et la vie est le sujet principal de nouveau spectacle “Walter Formidable” ! Un one man show co-écrit par Etienne de Balasy pour dire combien la vie est formidable. Mais bon, le dandy élégant à l’accent belge, en apparence un gentleman, sera toujours aussi cynique, ironique. Et nous on va rire de cette vie si formidable avec lui . Vous ne regretterez pas le déplacement .

Walter formidable c’est ce soir demain et samedi aussi dès 20h30 à l’entrepôt de Mulhouse . Info et résa sur entrepot.org.