What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 05 novembre en Alsace

Foire d’automne à Bâle

Grande roue sur les hauteurs de la ville, manèges à sensation du côté de la Kaserne, montagnes russes, pêche aux canards et petits manèges pour les enfants derrière la Messe… Toute la famille y trouvera son compte. Et bien-sûr, on y déguste toutes les douceurs de la fête foraine, notamment les « Mässmogge », ces bonbons traditionnels bâlois ou encore les brochettes de fruits au chocolat suisse… Miam !

Cette foire est installée chaque automne dans la commune suisse aux alentours de la Saint-Martin. Elle se déroule depuis plus de 540 ans ! La foire d’automne commerciale de Bâle se tient en parallèle au Messezentrum

4056 Bâle

Renseignements : www.basel.com

Horaires : Du Samedi 27 Octobre 2018 au Dimanche 11 Novembre 2018 (jusqu’au 13 novembre sur la Petersplatz)

Tarifs : Accès libre, attractions payantes

Mangamania

Au Japon, on consomme le manga comme un petit plaisir quotidien. Une minute de disponible, et on dévore quelques vignettes. Quelques heures de liberté et on entre dans un Manga – Café pour se plonger dans des albums. Les mangas sont partout dans la rue, dans le train, chez soi ou au café. Cette exposition propose des scènes de vie. Images furtives volées à ceux qui en sont les acteurs. Les photographies ont été réalisées à Tokyo en 2002, par trois jeunes photographes japonais.

Dans le cadre de l’évènement Mulhouse Loves Japan.

Mulhouse loves Japan : toute la programmation Cinéma Bel Air – Mulhouse 68200 Mulhouse

Renseignements :

03 89 60 48 99

www.cinebelair.org

Horaires :

Du Samedi 20 Octobre 2018 au Lundi 5 Novembre 2018