What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 06 novembre en Alsace

Bourse bric à brac et vente de vêtements de marques à Mulhouse 2018

Du 06/11/2018 au 10/11/2018

Du 05/12/2018 au 08/12/2018

L’association SOS Fringues aux Côteaux propose sa bourse aux bonnes affaires : une bourse bric à brac associé à une vente de vêtements de marques (proposée par un partenaire associatif). On y découvre des vêtements à tout petit prix (de 0,10 centime à quelques euros) et par la même occasion les locaux de cette association mulhousienne.

Cette bourse a lieu chaque mois (sauf en août) : du 3 au 7 avril, du 8 au 12 mai, du 5 au 9 juin, du 10 au 13 juillet, du 5 au 8 septembre, du 9 au 13 octobre, du 6 au 10 novembre et du 5 au 8 décembre 2018.

SOS Fringues, 9 rue Eugène Delacroix 68100 Mulhouse

Renseignements :

Horaires :

Du Mardi 6 Novembre 2018 au Samedi 10 Novembre 2018

Tarifs :

Entrée libre

Renseignements :

Horaires :

Du Mercredi 5 Décembre 2018 au Samedi 8 Décembre 2018

Tarifs :

Entrée libre

Cours de Zumba et CAF

Du 21/08/2018 au 08/01/2019

Casino Barrière de Blotzheim

Séances d’initiation et de perfectionnement animées par Fabrice Adon. Au programme : 30 minutes de cuisses-abdo-fessiers (CAF), suivi de 60 minutes de zumba intensive.

Pas de réservation. Ouvertures des portes de la salle Rad’Art à 19h soit 30 minutes avant le début du cours.

Activité ouverte aux personnes majeures sur présentation de la carte de fidélité Le Carré VIP Barrière. Activité accessible à partir de 16 ans, accompagné d’une personne majeure.

Casino Barrière de Blotzheim 68730 Blotzheim

Renseignements :

03 89 70 57 77

casinoblotzheim@lucienbarriere.com

www.casino-blotzheim.com

Horaires :

Les mardis à partir de 19h30, aux dates suivantes : Mardi 6 Novembre 2018, Mardi 13 Novembre 2018, Mardi 27 Novembre 2018, Mardi 4 Décembre 2018, Mardi 11 Décembre 2018, Mardi 18 Décembre 2018 et Mardi 8 Janvier 2019

Tarifs :

6€

Mission impossible – Fallout

Salle des Fêtes d’Ottmarsheim

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…

Dans MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT, Etan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.

Salle des Fêtes d’Ottmarsheim 68490 Ottmarsheim

Renseignements :

06 18 24 31 24

communication@ottmarsheim.fr

www.ottmarsheim.fr

Horaires :

Mardi 6 Novembre 2018 de 20h à 22h

Tarifs :

Tarif adultes : 5,00 €

Jeunes de – 14 ans : 3,00 €