What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 07 novembre en Alsace

AFTER-WORK MULHOUSE – LE MERCREDI 07.11.2018

START 19H – WINSTUB FACTORY – RUE DU SAUVAGE

TARIFS AFTER-WORK – BAR RESTO – DJ JOHN JOHN

AFTER A 00H AU CLUB 1900 – RUE DU MITTELBACH

ENTREE GRATUITE (AVEC TAMPON) – DJ MIKE !!

Hoshi

07/11/2018

Théâtre Municipal de Colmar

À 21 ans, Hoshi a tout du diamant brut, de l’étoile tombée du ciel (Hoshi en japonais). Dans ses chansons, elle balance tout, sans s’économiser. Sa rage et sa jeunesse. Ses espoirs et ses doutes. Ses amours et sa mélancolie. Sa tendresse aussi, et le don que cette solitaire a pour observer en silence les gens autour d’elle, avec finesse, sans jugement, et de brosser ensuite des portraits d’eux qui leur ressemblent. Elle défend ses textes avec une voix sublime, rauque et éraillée, qu’elle pousse avec une intensité bouleversante, dans les extrêmes, jusqu’à la fêlure.

Théâtre Municipal de Colmar 68000 Colmar

Renseignements : 03 89 20 29 02

reservation.theatre@colmar.fr

theatre.colmar.fr

Horaires :

Mercredi 7 Novembre 2018 à 20h30

Tarifs :

De 8 à 16€