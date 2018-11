What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 08 novembre en Alsace

AFTER-WORK COLMAR – LE JEUDI 08 NOVEMBRE 18

Train de la Paix

Gare de Burnhaupt-le-Haut

Une gare, deux trains, et des dizaines de soldats ennemis qui vont fraterniser à la veille de l’Armistice de 1918… C’est l’intrigue du Train de la Paix, un spectacle son et lumière qui se déroule en plein air dans la gare de Burnhaupt-le-Haut et qui commémore le centenaire de la Première guerre mondiale.

Il y a 100 ans, l’armistice du 11 novembre 1918 mettait fin aux combats de la Première guerre mondiale. Le Pays Thur Doller a décidé de célébrer ce centenaire à sa façon, avec un spectacle son et lumière qui montre le rôle important du train pendant le conflit mais aussi ce lieu chargé d’histoire qu’est la gare de Burnhaupt-le-haut, située sur la frontière franco-allemande à l’époque.

Une trêve sur les rails

Le pitch ? Un train français du XIXe siècle et un train allemand du début du XXe siècle, identiques à ceux qui circulaient à l’époque, se trouvent bloqués sur la même voie…

Mais au lieu de se battre, les soldats font une trêve et fraternisent entre eux : « C’est un mélange de fiction et de faits historiques. Il n’y a jamais eu de trêve ici, mais il y en a eu pendant la Première guerre mondiale, essentiellement au moment de Noël, un sujet longtemps tabou puisque les autorités n’avaient pas intérêt à communiquer dessus. Pendant les 40 minutes de ce spectacle, ces soldats français et allemands, méfiants au départ, vont se découvrir des points communs à travers la musique ou la danse, et découvrir que les hommes en face sont pareils qu’eux : des jeunes, des pères, séparés de leur famille, qui vivent dans le froid, la boue, des conditions extrêmement difficiles. », explique Dimitri Frank, concepteur du spectacle et dirigeant de la société Splitscreen à Thann.

Leur désir de fraternité sera mis à mal par l’Etat-major des deux camps qui mettront la pression sur ces soldats pour qu’ils accomplissent leur devoir…

120 personnes mobilisées

Avant d’écrire le scénario, le metteur en scène s’est largement documenté : « Je suis allé à Verdun pour m’imprégner de l’ambiance, j’ai lu de nombreuses lettres de poilus, j’ai visionné de nombreux documentaires, j’ai rencontré des reconstituteurs pour être crédible sur le plan militaire, des historiens spécialisés dans cette époque y compris locaux pour intégrer des faits historiques de Burnhaupt-le-Haut. »

Ainsi, en 1915, le village a été victime d’une attaque d’obus qui a obligé les villageois à évacuer en toute urgence…Une scène impressionnante qui fera l’ouverture du spectacle, avec pyrotechnie.

Le reste du spectacle mélangera théâtre, danse, musique, chant avec des amateurs issus du monde associatif local, et des intervenants professionnels pour la partie technique. Au total, près de 120 personnes !

Gare de Burnhaupt-le-Haut 68520 Burnhaupt-le-Haut

Renseignements :

03 89 35 70 78

ttda@train-doller.org

www.pays-thur-doller.fr/traindelapaix

Facebook

Billets : non échangeables et non remboursables – places nominatives et numérotées

Accès au spectacle : merci de vous munir de votre pièce d’identité, celle-ci pourra vous être demandée pour des raisons de sécurité

Parking obligatoire : gratuit

suivre le fléchage à partir du rond-point de Burnhaupt-le-Haut

Navette (compris dans le billet) : un bus fera la navette entre le parking et le lieu du spectacle

Arrivée : prévoir d’arriver sur le parking environ 30 minutes avant l’heure du spectacle, fermeture des portes 10 minutes avant la représentation. Aucun spectateur ne sera accepté après le début du spectacle.

Attention : interdiction formelle de garer les véhicules dans les rues de la zone industrielle (sortie d’usines, passage de camions) sous peine de verbalisation et/ou de mise en fourrière du véhicule.

Horaires :

Dimanche 4 Novembre 2018, Jeudi 8 Novembre 2018, Vendredi 9 Novembre 2018, Samedi 10 Novembre 2018 et Dimanche 11 Novembre 2018 à 18h30 et 20h

Tarifs :

6€

Billetterie en ligne

OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE « Les temps changent… moi aussi ». Ne pouvant plus capitaliser sur un physique en faillite, je mise sur un charme intellectuel pour vous régaler de mes débauches oratoires, de mes libertinages lexicaux. Je suis très heureuse de vous présenter mon nouveau spectacle: Obsolescence programmée « Elisabeth Buffet. Avec ce spectacle, Elisabeth Buffet se livre et nous délivre sa vision très personnelle de notre temps. A l’aube de ses 50 ans, elle assume tout, s’affranchit des conventions avec humour, enthousiasme et esprit. C’est une Elisabeth Buffet renouvelée mais fidèle à elle-même qui s’offre à nous. Une bouffée de liberté jouissive qui fait du bien.