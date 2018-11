What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 09 novembre et de week-end en Alsace

Trois jours pour faire le tour du monde : le rendez-vous des amateurs de voyage !

Du 09/11/2018 au 11/11/2018

Parc Expo de Colmar

Depuis 34 ans, le SITV rythme le mois de novembre à Colmar. Au Parc Expo, vous avez rendez-vous avec 350 exposants et des centaines d’idées de destinations plaisir, nature, culture, sport, montagne ou farniente ! C’est dans la ville du Golden Gate et des maisons victoriennes à flan de colline que le SITV pose ses valises en 2018. Sur une surface de 1 000 m², l’expo San Francisco retrace l’installation du Cable Car, la construction du célèbre pont rouge, la période peace & love, le développement de la Silicon Valley… Et si la Californie ne vous dit trop rien, il y a bien d’autres possibilités de voyages pour vous. Dans les différents espaces thématiques, échangez avec les professionnels : les destinations lointaines, pour les grands voyageurs, sont regroupées dans le Hall 2. Retrouvez-y le coureur de l’extrême, Jamel Balhi, qui a traversé 205 pays à pied ! Les destinations frontalières et les bons plans en Alsace se trouvent dans le Hall 3. L’espace ski et sports d’hiver – toujours très populaire, enfin pour ceux qui savent skier… – est bien sûr de retour. Conférences thématiques les trois jours (sur la Scandinavie, le Canada, Tahiti ou les voyages solidaires…)

Parc Expo de Colmar 68000 Colmar

Renseignements :

03 90 50 50 50

www.sitvcolmar.com

Facebook

Horaires :

Vendredi 9 Novembre 2018, Samedi 10 Novembre 2018 de 10h à 19h et Dimanche 11 Novembre 2018 de 10h à 18h

Tarifs :

Plein tarif : 6,50€

Préventes web : 5,50€

Tarif réduit (scolaires et étudiants) : 5€

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans (inclus)

Parking gratuit

BOURSE aux SKIS 2018, les 10 et 11 Novembre au Palais des Sports de Mulhouse avec FLOR FM.

Ski alpin, fond, rando, surf, chaussures, vêtements, équipement neuf et d’occasion.

Samedi 10 de 8h30 à 18h00, Dépôt matériel de 8h30 à 13h00

Dimanche 11 de 9h00 à 18h00, Retrait des invendus de 16h30 à 18h00

Conditions :

– commission de 10% sur le prix affiché des articles vendus

– paiement de 1€ par article déposé, somme restant acquise à l’association (0,50€ par article de moins de 5€)

-Le matériel est déposé sous la responsabilité des déposants et revendu aux seuls risques des déposants et acheteurs

Contact fabrice.panfalone@gmail.com www.vtmulhouse.fr