What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 11 octobre en Alsace

Indétour #3

Espace Tival – Kingersheim

Troisième édition du festival Indétour à Mulhouseet Kingersheim, avec une programmation originale.

La programmation complète

Jeudi 11 octobre à partir de 20h : La Durite (electro hip hop drum’n’bass), Skyman Sound (sound system reggae dancehall) et Supa Haze (hip hop)

Gambrinus et Le Greffier à Mulhouse

Concert gratuit

Vendredi 12 octobre 2018 à partir de 20h30 : Jahneration (reggae hip hop), Hippocampe Fou (hip hop electro), Balagan (reggae roots)

Espace Tival à Kingersheim

Prévente : 18€

Guichet : 21€

Pass Festival : 30€

Samedi 13 octobre 2018 à partir de 20h30 : Demi Portion (hip hop), Kacem Wapalek (hip hop), Odisy Music feat SMR * Daya * Ugo Ayss (electro hip hop), Salad’ Tomat’ Onion (hip hop)

Espace Tival à Kingersheim

Prévente : 18€

Guichet : 21€

Pass Festival : 30€

Espace Tival – Kingersheim 68260 Kingersheim Le Gambrinus

Renseignements :

Facebook

Horaires :

Jeudi 11 Octobre 2018 (au Gambrinus et au Greffier à Mulhouse), Vendredi 12 Octobre 2018 et Samedi 13 Octobre 2018 (à l’Espace Tival à Kingersheim)

Tarifs :

Gratuit à Mulhouse (jeudi soir)

À Kingersheim (vendredi et samedi)

Prévente : 18€

Guichet : 21€

Pass Festival : 30€

Les Décaféinés lancent une machine

L’Entrepôt – Mulhouse

Rendu célèbre par l’émission de Laurent Ruquier On n’demande qu’à en rire sur France 2, voici le retour du duo comique Les Décaféinés.

Cette fois-ci, ces deux amis maladroits se retrouvent à la laverie pour faire une machine…

Le temps d’un programme de lavage, ils abordent des sujets sérieux comme les chaussettes trouées, mais aussi des sujets beaucoup plus légers comme les migrants.

Un vrai show, rythmé par des chansons et des chorégraphies qui ne vous laisseront pas indifférents. Attention ! Les Décaféinés sont absurdes… Mais on s’y fait rapidement.