What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 12 novembre en Alsace

Watain + Rotting Christ + Profanatica

Le Grillen – Colmar

Trois groupes s’associent pour une tournée européenne que les amateurs de black metal ne rateront pas ! Ce « Trident’s Curse Tour », avec les groupes Watain, Rotting Christ et Profanatica s’arrêtera à Colmar, lors d’un concert au Grillen.

Le Grillen – Colmar 68000 Colmar

Renseignements :

03 89 21 61 80

communication@grillen.fr

www.grillen.fr

Horaires :

Lundi 12 Novembre 2018 à 19h

Tarifs :

Billetterie en ligne

32€

Balade insolite à Wihr-au-Val

Wihr-au-Val

Sous forme de jeux de piste, découverte ludique de ce petit village viticole où colombages, gravures, trous d’obus et autres curiosités guiderons curieux et amoureux du patrimoine à travers chemins, sentiers et rues pavées. Tout au long du parcours divertissements, défis, résumés historiques et anecdotes seront proposés pour faire de ce moment de découverte, un moment sympathique et joyeux ici dans la Vallée de Munster.

68230 Wihr-au-Val

Renseignements :

06 26 10 13 48

Horaires :

Toute l’année

Tarifs :

Valeur du livret : 3€, dons libre en faveur de l’association du patrimoine