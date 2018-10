What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 12 octobre et de ce week-end en Alsace

Fake Muse

Cité du Train – Patrimoine SNCF – Mulhouse

Fondé en 2017, le groupe alsacien Fake Muse est un tribute band de l’un des groupes rock les plus connus au monde : Muse. Avec la même énergie, les musiciens de Fake Muse reprennent les titres des albums Showbiz sorti en 1999 jusqu’à The 2nd Law de 2012, soit la période des gros succès internationaux avec des chansons comme Time is Running Out ou Uprising… Avec Alex Tissot au clavier, qui s’est déjà fait remarquer dans le coverband Dream(er) of Supertramp pour son excellent travail de recherche des petits détails sonores qui font toute la différence.

L’ouverture des portes se fait dès 19h30, pour que vous puissiez visiter le « Parcours Spectacle » de la Cité du Train, à une heure où celui-ci est habituellement fermé. Placement libre debout et concert à 20h30. Restauration sur place. Muscle Museum en plein dans le musée, ça a de quoi changer… du train-train.

Cité du Train – Patrimoine SNCF – Mulhouse 68100 Mulhouse

Renseignements :

03 89 42 83 33

message@citedutrain.com

www.citedutrain.com

Facebook

Horaires : Vendredi 12 Octobre 2018 à 19h30

Tarifs : 17€ en prévente

Soirée salsa

Casino Barrière de Ribeauvillé

Soirée SALSA avec le célèbre danseur Mickael Marques !

Initiation & cours de danse, au bar Le Cosmos.

Casino Barrière de Ribeauvillé 68150 Ribeauvillé

Renseignements :

03 89 73 43 43

aribeauville@groupebarriere.com

www.casinosbarriere.com/fr/ribeauville.html

Horaires : Samedi 13 Octobre 2018, Samedi 10 Novembre 2018 et Samedi 12 Janvier 2019 à 22h30

Tarifs : Gratuit

FLOR FM, partenaire du monde magique de Willow, le magicien pour enfants. Après s’être produit en Italie, Tunisie, Arménie, Suisse, Belgique, Hollande, Luxembourg et au Japon, découvrez son spectacle « Ballons Cabaret », récompensé aux championnats de France de magie à la salle des fêtes de Volgelsheim, le samedi 13 octobre à 20h00. Chaque enfant repartira avec un ballon sculpté.