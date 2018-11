What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 13 novembre en Alsace

Marché des producteurs

Halle des Fêtes – Wintzenheim

Tous les mardis de 16h à 20h, rendez-vous au Marché Nocturne de Wintzenheim !

Une vingtaine de producteurs sont présents et

proposent une offre large de produits locaux et parfois même bio, tels que du fromage de chèvre, de vache, de la viande, des légumes et fruits de saison, des jus de fruits artisanaux, des oeufs, du miel, des thés…

Et pour les plus pressés, qui n’ont aucune idée du menu à concocter pour le dîner et auraient envie de découvrir d’autres spécialités, certes moins locales, mais toujours aussi bonnes des mets bretons et asiatiques seront à découvrir sur place ou à emporter.

Halle des Fêtes – Wintzenheim 68920 Wintzenheim

Renseignements :

03 89 27 94 94

mairie@mairie-wintzenheim.fr

www.ville-wintzenheim.fr

Horaires :

Tous les mardis de 16h à 20h

Tarifs :

Gratuit

Semaine gastronomique italienne

Hôtel de l’Ange – Guebwiller

Cette année encore, l’Hôtel de l’Ange à Guebwiller met à l’honneur les saveurs italiennes. Et plus particulièrement la région Friuli (la région du Frioul en français, une région italienne entre l’Autriche, la mer Adriatique, la Slovénie et la Vénétie). Les Lady Chefs Claudia et Morgana Peresson viendra faire découvrir les richesses et saveurs de sa région. Animations musicales tous les soirs (à partir de 20h).

Hôtel de l’Ange – Guebwiller 68500 Guebwiller

Renseignements :

03 89 76 22 11

info@hotel-ange.fr

www.hotel-ange.fr

Horaires :

Du Dimanche 4 Novembre 2018 au Mercredi 14 Novembre 2018