What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 13 septembre en Alsace

AFTER-WORK EN MODE “MOJITOS PARTY” !!!

JEUDI 13 SEPT. AU BAR LATINO “EL BARRIO” !

TARIFS AFTER-WORK & AMUSE BOUCHES !!!!

GRANDE TERRASSE EXT. & GRAND BAR INT. !

APERO : START 19H – 17 RUE DU REMPART !!!

OLIVIA MOORE

EGOÏSTE

Après le succès de son spectacle Mère Indigne, Olivia Moore, élégante et frondeuse, revient avec Égoïste: un spectacle sur l’amour de soi et celui des autres, éventuellement.

« J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, j’ai fait des enfants. Honnêtement, c’est très surfait.

Quand je dis « Je t’aime » à mon mari, il me répond « Merci ».

Mes enfants me sourient essentiellement pour que je continue à les nourrir.

Et ma mère me considère comme un organe à elle, mais qui vivrait en dehors de son corps.

Et c’est moi qu’on traite d’Égoïste. »

DATES & HORAIRES

> Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018

> Début du spectacle : 20h30

TARIFS

> Normal : 18€

> IRCOS : 17€

> Moins de 25 ans : 11€