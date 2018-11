What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 14 novembre en Alsace

📆 AFTER-WORK MULHOUSE – MERCREDI 14 NOV. !!

🍻 APERO 19H-00H PUB IRLANDAIS LE SHAMROCK

🍹 TARIFS AFTER – TARTES FLAMBEES – MUSIQUE !!

🔥 AFTER A 00H AU CLUB LAPART – DJ KAISER DIAS

🎧 ENTREE GRATUITE (PAS BESOIN DE TAMPON) !!!!

Journée des enfants

Patinoire de Colmar

Durant la journée des enfants, les bambins pourront faire du karting à pédale, manger de la barbe à papa, jouer avec le clown, s’amuser avec des ballons sculptés, se faire maquiller, sauter dans la grande structure gonflable et déguster, tout comme leurs parents, un bon chocolat chaud.

Patinoire de Colmar 68000 Colmar

Renseignements :

03 89 80 09 05

patinoire.colmar@orange.fr

www.patinoirecolmar.fr/

Facebook

Horaires :

Mercredi 14 Novembre 2018 de 14h à 17h

Tarifs :

Tarifs habituels 4/6.5/7 EUR (avec la location des patins) Animations sur la glace gratuites.

Latino Show

Casino Barrière de Blotzheim

Bacchata, salsa portoricaine, salsa cubaine, kizomba n’auront bientôt plus de mystères pour vous. Giorgio met le feu et El Patron vous fait tourner la tête : La Banda Latina est née avec ce projet. Leur partenariat est exceptionnel.

20h à 20h45 : cours d’initiation gratuit

21h à 21h45 : cours de perfectionnement

21h45 à 01h : soirée dansante

Ouverture des portes à 19h30. Accès libre et gratuit avant 21h pour le cours d’initiation. Cours d’initiation de 20h à 20h45 offert.

6€ la soirée à partir de 21h avec cours de perfectionnement en session de 45 minutes assurée par Tino Dance de Colmar puis soirée dansante jusqu’à 01h00 – Possibilité d’acheter un PASS nominatif de 10 séances pour 50€ par personne

Casino Barrière de Blotzheim 68730 Blotzheim

Renseignements :

03 89 70 57 77

Mercredi 14 Novembre 2018, Mercredi 28 Novembre 2018, Mercredi 5 Décembre 2018, Mercredi 12 Décembre 2018, Mercredi 19 Décembre 2018 et Mercredi 26 Décembre 2018

Tarifs :

6€