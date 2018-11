What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 15 novembre en Alsace

📆 AFTER-WORK COLMAR – JEUDI 15 NOVEMBRE !

🍻 APERO 19H-23H AU NOVA “BAR” – PLACE GARE

🍹 TARIFS AFTER – AMUSE-BOUCHES – DEEJAYS !!

🔥 AFTER 23H-05H AU NOVA “CLUB” – GRATUIT !!!

🎧 DESCENDEZ L’ESCALIER POUR FAIRE LA FÊTE !!

Eddy De Pretto

La Laiterie – Strasbourg

Après avoir remporté le Prix du Printemps de Bourges en 2017, le jeune Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française. Débarqué de Créteil, il cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi ses influences.

Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap disputent l’espace aux grands noms de la chanson française. Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue sans aucun artifice. Eddy de Pretto, c’est la chanson française qui fait un pas de côté et le rap français qui n’a désormais plus peur d’être sensible, de redevenir conscient.

Fort du Prix du Printemps de Bourges puis de la sortie très remarquée de son premier quatre titres (KID, octobre 2017), Eddy a déjà assuré en seulement quelques mois plus d’une cinquantaine de concerts.

Ses premiers titres comptabilisent déjà plusieurs millions d’écoutes sur internet, ses trois prochains concerts à La Cigale (Paris) ont vite affiché complet, deux Olympia sont déjà annoncés ainsi que sa présence dans la plupart des festivals majeurs de l’été…

“Cure” s’annonce comme le premier album le plus attendu de l’année.

La Laiterie – Strasbourg 67000 Strasbourg

Renseignements :

03 88 23 72 37

info@artefact.org

www.artefact.org

Horaires :

Jeudi 15 Novembre 2018 à 20h – COMPLET

Zénith de Strasbourg 67000 Strasbourg

Renseignements :

03 88 10 50 50

info@zenith-strasbourg.fr

www.zenith-strasbourg.fr

Horaires :

Vendredi 1 Mars 2019 à 20h

Tarifs :

NC

Olivier de Benoist : 0 / 40

Les Tanzmatten – Sélestat

Après avoir parler des femmes pendant ses deux précédents spectacles, Olivier de Benoist fait le constat qu’il arrive à ses 40 ans et que rien ne lui est arrivé entre 0 et 40 ans ! Heureusement, un fameux proverbe prétend que la vie commence à 40 ans. C’est le moment ou jamais pour Olivier de Benoist de changer : à 40 ans on arrête les conneries… ou on les commence !

Semaine de l’Humour 2018 aux Tanzmatten à Sélestat : toute la programmation Les Tanzmatten – Sélestat 67600 Sélestat

Renseignements :

03 88 58 45 45

tanzmatten@ville-selestat.fr

www.tanzmatten.fr

Horaires :

Jeudi 15 Novembre 2018 à 20h30

Tarifs :

Normal : 30 € / réduit : 28 € abonné : 24 €

Majoration de 2 € en caisse du soir