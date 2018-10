What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 15 octobre en Alsace

Baraka

Théâtre La Coupole – Saint-Louis

Entre art du cirque et théâtre d’objet, BARAKA est un spectacle tendre et malicieux dans lequel deux personnages, tels des Barmans désœuvrés s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou comiques, virtuoses ou simplistes. Dans la plus pure tradition du burlesque, et au rythme qu’impose le genre, ils détournent les objets de leurs usages premiers, ne font que des bêtises … intelligentes, font voler les théières et danser les verres, mettent les sucres en lévitation dans des chorégraphies mécaniques, font onduler les sachets de Thé comme le joueur de flûte fait lever le serpent !

Portés par des musiques orientales poétiques ou rythmiques, les personnages feront des allers et retours entre duel et duo pour amener les spectateurs aux limites du théâtre de l’absurde.

Conception / Ecriture / Fabrication Fred TEPPE et Paul ROZAIRE

Interpétation Fred TEPPE et Paul ROZAIRE

Théâtre La Coupole – Saint-Louis 68300 Saint-Louis

Renseignements :

03 89 70 03 13

billetterie@theatrelacoupole.fr

www.lacoupole.fr

Horaires :

Lundi 15 Octobre 2018 à 14h et Mardi 16 Octobre 2018 à 9h30 et 14h (scolaire)

Tarifs :

5€

7 jours pour le 7ème Art à Colmar 2018

Le festival du film de Colmar revient du 14 au 20 octobre. Il propose des séances gratuites en présence d’acteurs, de réalisateurs ou de producteurs, et des films à 5€ la séance.

Durant 7 jours, le festival propose des séances “stars” gratuites en présence d’acteurs, de réalisateurs ou de producteurs. On pourra ainsi discuter cette année avec les réalisateurs Louis-Julien Petit pour son film Les Invisibles, Jérémie Guez pour Bluebird ou encore Niels Tavernierpour L’incroyable histoire du facteur cheval.

Le samedi 20, les stars du petit écran seront présents. Il y aura en avant-première la projection des Fantômes du Havre, un téléfilm de Thierry Binisti avec Barbara Cabrita, Antoine Dulery, Frédéric Diefenthal, tous présents. A 20h, projection de deux épisodes inédits de Plus belle la vie, en présence des comédiens de la série à succès.

Les billets pour les séances gratuites sont à retirer, dans la limite des places disponibles, la veille ou le jour même de la projection souhaitée, directement au guichet du cinéma concerné (aux horaires d’ouverture habituels).

De plus, durant cette semaine, les films à l’affiche au CGR sont au tarif unique de 5€.

68000 Colmar Cinéma Méga CGR Cinéma Le Colisée

Renseignements :

03 89 20 68 58

festival-film.colmar.fr

Horaires :

Du Dimanche 14 Octobre 2018 au Samedi 20 Octobre 2018

Tarifs :

Séances gratuites et séances à prix préférentiels, voir selon programme