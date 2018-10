What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 16 octobre en Alsace

Journées de lutte contre le gaspillage alimentaire

Ecomusée d’Alsace – Ungersheim

La journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire a pour objectif d’inciter à réduire de 50% le gaspillage sur l’ensemble de la chaîne alimentaire à l’horizon de l’année 2025. Avec la participation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, elle est fixée chaque année à la date du 16 octobre. A l’occasion de la sixième édition de la journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire, des animations sur le thème du gaspillage alimentaire auront lieu à la Maison des Goûts et des Couleurs durant 3 jours. Chaque jour, des recettes « anti-gaspi » seront réalisées à partir d’un ingrédient différent. Les produits utilisés seront la pomme, la courge, la pomme de terre et aussi le pain. Un atelier participatif vous sera également proposé pour la réalisation de préparations diverses comme une huile de lavande ou un pot-pourri aux épluchures de pomme.

Ecomusée d’Alsace – Ungersheim 68190 Ungersheim

Renseignements :

03 89 74 44 74

info@ecomusee.alsace

www.ecomusee.alsace

Facebook

Horaires :

Du Mardi 16 Octobre 2018 au Vendredi 19 Octobre 2018 de 10h à 18h

Tarifs :

Animation incluse après achat du billet d’entrée au musée :

Plein tarif : 15.00 €

Tarif réduit : 10.00 €

Jeunes (Pour les – de 14 ans) : 10.00 €

Enfants (Pour les – de 4 ans) : gratuit

Famille (4 pers. max. 2 adultes) : 46.00 €

Portes ouvertes Carola – 130 ans

Entreprise Carola Ribeauvillé

1888… Cette année-là, le Docteur Staub découvre la mystérieuse Source de Ribeauvillé, qu’il nomma Carola en hommage à son épouse Caroline.

2018… Carola fait désormais partie du quotidien des Alsaciens avec ses gammes d’eaux de source plate, gazeuse, aromatisée et Fruitée Bio. Des produits, un savoir-faire et une équipe, que nous souhaiterions vous présenter à l’occasion de journées portes ouvertes spéciales 130 ans.

Partageons plus que des bulles !

Du mardi 16 au vendredi 19 octobre 2018 – de 14h à 18h, inscrivez-vous aux journées portes ouvertes Carola (sur inscription): un temps fort pour notre entreprise, que nous serions ravis de partager à vos côtés !

Inscription sur le site http://www.carola.fr – Visite gratuite – inscription obligatoire – nombre de places limité

Suivez nous sur Facebook SourceCarola et tentez de gagner de nombreux lots !

Entreprise Carola 68150 Ribeauvillé

Renseignements :

www.carola.fr

Facebook

Sur réservation

Horaires :

Du Mardi 16 Octobre 2018 au Vendredi 19 Octobre 2018 de 14h à 18h

Tarifs :

Gratuit