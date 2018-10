What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 17 octobre en Alsace

🌞 AFTER-WORK MULHOUSE – MERCREDI 17 OCT. !!

🍹 START 19H CAFE MONTAIGNE – RUE MEURTHE !!

🍢 BUFFET – TARIFS AFTER-WORK – AMBIANCE ! 🎶

🎶 AFTER A 00H CLUB “LAPART” – RUE DE LA SINNE

🎧 ENTREE GRATUITE (TAMPON) – INYOURFAYSS DJ

Festival Cinoch’ 2018

Cinéma La Passerelle – Rixheim

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, le festival de cinéma jeune public Cinoch’ booste la curiosité des enfants avec une sélection de films et des ateliers ciné pour eux.

Cinoch’, c’est une quinzaine de films finement sélectionnés et programmés selon une thématique bien précise, un ciné-concert, une expo, des spectacles et des ateliers ludiques et pédagogiques sur 15 jours… tout un événement à Rixheim !

Chaque année pendant les vacances de la Toussaint, les équipes du relais culturel et du cinéma proposent un sacré programme aux enfants. Thématique 2018 : le genre et ses représentations, avec « Tou.t.es Pareil.le.s » (ndlr : oh, l’écriture inclusive, pas évidente à taper au clavier).

« Un garçon, ça ne pleure pas ! » « Le rose c’est pour les filles »… De la petite enfance à l’âge adulte, dans le monde du sport, du travail, dans les publicités, au quotidien… les idées reçues et autres stéréotypes ont la dent dure et particulièrement en ce qui concerne l’idée que l’on se fait d’un garçon et d’une fille.

Comme à l’accoutumée, Cinoch’ fait la part belle aux films d’animation de qualité, aussi bien sur le fond que la forme. Coup de cœur de Jérôme Jorand, le monsieur cinéma de La Passerelle, pour les tout-petits : Le Quatuor à Cornes, programme de courts-métrages avec son taureau qui cherche à impressionner des vaches… avec beaucoup de maladresse. Sans oublier le dernier film de Michel Ocelot (Kirikou), Dilili à Paris, reconstitution superbe du Paris de la Belle Epoque d’après d’authentiques photos qui servent de décors aux personnages d’animation. « Et l’histoire colle à la thématique, avec ces enlèvements de petites filles visant à les asservir », souligne le programmateur.

On pourra aussi voir Reine d’un été, où une petite fille tente de faire partie d’une bande de garçons, le magnifique Pachamama en avant-première ou le classique Billy Elliott, où un garçon se met aux cours de danse classique. Une expo montre également des témoignages d’ados du monde entier sur leur perception des différences (ou non) entre filles et garçons. Intéressant et parfois très étonnant !

Nouveauté cette année : la grande Veillée Cinoch’ le mercredi 31 octobre à 20h, à la Salle des Fêtes. Dans une salle entièrement décorée, le film Chair de Poule 2 (hé oui c’est Halloween !) sera diffusé en… odorama ! Dès que vous voyez des citrouilles à l’écran, ça sent la citrouille ! Film visible dès 7/8 ans. Mais Cinoch’ c’est bien plus que des séances de ciné ! Place aux différents ateliers comme l’atelier cinéma pour les 8-12 ans les 22, 23 et 24 octobre ; ou encore l’atelier parents/enfants Couturiers/ères et Bricoleurs/ses le dimanche 28 où l’on mettra la main à la pâte !

Cinéma La Passerelle – Rixheim 68170 Rixheim La Passerelle

Renseignements :

03 89 54 21 55

contact@la-passerelle.fr

www.la-passerelle.fr

Horaires :

Du Mercredi 17 Octobre 2018 au Mercredi 31 Octobre 2018

Tarifs :

Selon les séances

Vitaa : J4M Tour

ED&N – Espace Dollfus & Noack – Sausheim

La chanteuse, née à Mulhouse, trace son chemin musical avec efficacité. Des chansons qui parlent à la jeune génération, des duos avec Maître Gims et Claudio Capéo… Vitaa revient avec un album pop urbaine aux collaborations puissantes (Stromaé ou Jul pour ne citer qu’eux). Elle sera en concert à l’ED&N de Sausheim le 17 octobre.