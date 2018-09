What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 17 septembre en Alsace

Semaine européenne de la mobilité

Du 16 au 22 septembre, changez de transports comme d’envies ! La Semaine de la Mobilité met en place tout un programme d’animations autour des transports sur l’agglo.

Vélo classique ou à assistance électrique, bus, tram, autopartage, randonnée pédestre… toutes les formes de mobilités sont à l’honneur durant la Semaine Européenne de la Mobilité du 16 au 22 septembre. Au programme sur le territoire de l’agglomération mulhousienne : présence du Village des mobilités au centre-ville de Mulhouse le 22 septembre ; promenade commentée au cœur de Mulhouse avec le Club Vosgien, le 19 septembre.

Soléa ne sera pas en reste avec de multiples événements : rencontres avec les volleyeuses mulhousiennes qui démarrent leur nouvelle saison ; énigmes et gros lots à gagner du côté du centre commercial Île Napoléon ; animations « retour dans les années 60 » avec d’anciennes automobiles et locomotives…

Et aussi : lancement du Compte Mobilité M2A le 20 septembre, une appli tout-en-un pour simplifier vos déplacements dans l’agglo : bus, tram, parkings, voitures en libre-service, le Compte Mobilité s’adapte à vos besoins et vous ne payez que ce que vous avez réellement consommé en fin de mois. Cette appli pratique a remporté le Trophée de l’Innovation du transport public en juin dernier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.compte-mobilite.fr

Tarifs : Gratuit

Exposition – vente artisanale – Koïfhus – Colmar

15 artisans présentent leurs nouvelles créations ainsi que leurs savoir-faire : céramique, bijoux, verrerie d’art, vêtements et accessoire de mode, marqueterie d’art, objets décoratifs, maroquinerie, billot en bois, savons artisanal…

Du Lundi 17 Septembre 2018 au Mercredi 26 Septembre 2018 de 11h à 19h