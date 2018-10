What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 18 octobre en Alsace

🌞 AFTER-WORK COLMAR – LE JEUDI 18 OCTOBRE !!

🍹 START 19H BAR A TAPAS “L’ESCALE” GRAND RUE

🍢 BUFFET – TARIFS AFTER-WORK – AMBIANCE ! 🎶

🥂 CONVIVIALITE – TAPAS – MOJITOS – DJ MIKILINO

🌡 IL FAIT ENCORE BEAU ALORS ON EN PROFITE !!!!!

L’Emmerdante, du 18 au 20 octobre

à l’ENTREPÔT de Mulhouse ! Vos places sont à gagner sur FLOR FM, toute la semaine. Pour jouer, rendez-vous sur florfm.com ou l’appli FLOR FM.

Jean-Christophe Barc et Mégane Dendraël

Une comédie où l’on découvre la plus emmerdante des emmerderesses !

C’est la 6ème fois que Mathilde est interpellée pour dégradations lors de manifs.

C’est la 6ème fois que Louis la met en garde à vue.

Mais leur passion commune pour Georges Brassens va s’inviter à cet interrogatoire hors normes…

Le Saviez-vous ?

Jean-Christophe Barc est entre autres l’auteur de « On choisit pas sa famille ! », « Chacun sa croix », « Le Grumeau », « Week-end en ascenseur », « Les Mille-pattes », « L’Imposteur » et co-adaptateur de « Caht et souris », « A deux lits du délit », « Impair et père », « Nos amis les humains »…

C’est pas du tout ce que tu crois

Théâtre de la Sinne – Mulhouse

Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan ne se souvient plus de rien. Il se réveille avec une migraine, une gueule de bois, et… une femme dans son lit ! Ça ne serait pas un problème si Élise, la future mariée, n’avait pas décidé de débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, pour faire les présentations.

Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car Marie-Carmen a un caractère bien trempé et elle est décidée à tester son futur gendre. Avec l’aide de son meilleur ami Nico, et la coopération de Sofia, la jeune avocate découverte dans son lit, Stan va tenter de sauver la situation. Mais il n’est pas le seul à avoir quelque chose à cacher…

Théâtre de la Sinne – Mulhouse

68100 Mulhouse

Renseignements :

03 89 33 78 01

theatre.sinne@ville-mulhouse.fr

www.mulhouse.fr/fr/theatre

Horaires :

Jeudi 18 Octobre 2018 à 20h30

Tarifs :

40€ orchestre et 1er balcon de face

36€ au 2ème balcon de face

24 € au 3ème balcon de face

8€ sur les côtés