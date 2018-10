What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 19 octobre et de week-end en Alsace

L’EC2M (école de commerce et de management de Mulhouse), organise ce vendredi 19 octobre sa soirée d’intégration qui cette année est ouverte à tous les étudiant Mulhousiens.

Au programe :

– DJ

– Restauration sur place

– Boissons

– Et de nombreuses activités tout au long de la soirée

Des tarifs adaptés aux étudiants et une ambiance garantie !

– Billets en prévente à 5€ en ligne sur le site : https://yurplan.com/event/SCHOOL-START-PARTY-19-OCTOBRE-2018/31650

– Billets sur place à 8€

Parking et vestiaire gratuit !

Rejoignez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/events/2124067184587824/

Les Scorpions de Mulhouse Team Synerglace reçoivent Les Ducs d’Angers pour la 11ème journée du championnat.

Tous derrière les noir et rouge ! ⚫🔴

« Art et Passion » les 20 et 21 Octobre à Ungersheim.

8 éme éditions de l’expo “ART & PASSION ” le 20 et 21 octobre 2018 de 9 h à 18 h au centre sportif et culturel “LES Heibich

Plus de 80 artistes travailleront sur place en démonstration directe.

Toujours sous l’égide de ” ART & PASSION ” sous un chapiteau vous pourrez découvrir une expo de vieux vélos et motos anciennes.