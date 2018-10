What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 1er octobre en Alsace

Portes Ouvertes chez Appart Fitness

JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 1ER AU 6 OCTOBRE

Profitez de toute la semaine pour venir découvrir L’Appart Fitness Mulhouse entre 9h et 21h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi.

Venez tester les cours freestyle, le biking immersif Spivi et les cours Les Mills notamment à l’occasion des Relancements de jeudi 4 octobre.

Et surtout bénéficiez de conditions d’inscription exceptionnelles !!!

Renseignements :

03 89 45 19 33

mulhouse@l-appart.net

lappartmulhouse.strikingly.com

Horaires : Du Lundi 1 Octobre 2018 au Samedi 6 Octobre 2018 de 9h à 21h

Tarifs : Gratuit

Atelier de jeux vidéo

Sur consoles portables dans l’espace multimédia le mercredi après-midi à partir de 16 h.

Inscriptions sur place. Places limitées.

Et prochainement sur console de salon, sous forme de tournois et ateliers.

Renseignements : 03 89 69 52 43

mediatheque@ville-saint-louis.fr

www.saint-louis.fr/

Horaires : Du Lundi 1 Octobre 2018 au Mercredi 31 Octobre 2018 à 14h

Tarifs : Gratuit