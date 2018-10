What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 2 octobre en Alsace

Verino

Théâtre La Coupole – Saint-Louis Saint-Louis

Il est comme un pote qui nous parle de tout, avec un regard… comment dire… bien à lui… Rien ne lui échappe. VERINO saisit tout. VERINO voit tout, le gendre idéal, quoi.

Il a vraiment l’art et la manière de surprendre et de faire rire quand on ne s’y attend pas en maniant habilement tous les sujets, des plus légers aux plus sérieux : le féminisme, la paternité, l’actualité, le handicap… On rit sans répît. Et ça fait du bien !

Mise en scène Thibaut EVRARD

Théâtre La Coupole – Saint-Louis 68300 Saint-Louis

Renseignements :

03 89 70 03 13

billeterie@theatrelacoupole.fr

www.lacoupole.fr

Facebook

Horaires : Mardi 2 Octobre 2018 à 20h30

Tarifs : 5,50 – 29 €

FLOR FM est la radio officielle des Scorpions de Mulhouse Team Synerglace ! Rendez-vous à la patinoire l’Illberg de Mulhouse mardi 2 octobre, les Scorpions jouent contre ROUEN. Gagnez vos places sur FLORFM.COM ou l’application FLOR FM.

Cours d’Alsacien au Troquet des Kneckes

Le Troquet des Kneckes 112 Grand Rue 67000 Strasbourg Strasbourg

Tous les mardis, le Troquet vous propose des cours d’alsacien gratuits !

N’oubliez pas de réserver votre place : contact@troquet-kneckes.fr ou 03 88 22 57 45 ??