What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 20 septembre en Alsace

Visites By Night – Ecluses EDF de Kembs Loechle

EDF propose de visiter la centrale hydraulique de Kembs la nuit, pour découvrir autrement cet imposant bâtiment. D’autres visites sont prévues (en journée), à l’occasion des Journées de l’Industrie Electrique.

Ecluses EDF de Kembs Loechle 68680 Kembs

Renseignements :

www.edf.fr/alsace-vosges

Réservation en ligne obligatoire

Le jour de la visite prévoir des chaussures fermées et plates.

Horaires :

Jeudi 20 Septembre 2018, Vendredi 21 Septembre 2018, Jeudi 27 Septembre 2018 et Vendredi 28 Septembre 2018 de 20h à 22h

Tarifs : Gratuit

Giroud & Stotz : Classe ! La Comète – Hésingue

Comédiens, imitateurs, humoristes, chanteurs et musiciens…Oui, Céline Giroud et Yann Stotz ont tous ces talents à la fois et vont vous le prouver, avec classe ou pas, dans leur dernier spectacle présenté à la Comète à Hésingue.

Céline Giroud, au piano, sait donner de la voix, comme le prouve son parcours musical : 10 ans de piano au Conservatoire de Lyon et des cours de chant lyrique…Mais sa fibre comique la rattrape vite : elle monte en 1998 avec Florence Foresti et Céline Iannucci le trio « Les Taupes Models » et participera d’ailleurs à la tournée de « Foresti and friends » dix ans plus tard. Céline Giroud est aussi championne du monde d’improvisation (Si, si à Montréal en 2006 et 2007, et à Genève en 2011, 2012.)

Yann Stotz est lui aussi un artiste aux multiples talents, influencé aussi bien par Les Monty Pythons que par Franck Sinatra. Recruté par la production Juste pour Rire, on l’a vu ensuite comme candidat dans « Incroyable Talent », comme chroniqueur dans « La méthode Cauet » ou « Touche Pas à Mon Poste », comme humoriste dans « Les Années Bonheur » ou « Roumanoff et les garçons ».

C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il a rencontré Cécile Giroud avec qui il forme aujourd’hui un duo pétillant. Sur scène, les deux complices conjuguent leurs nombreux talents : musique, chant, imitation, mime, impro…avec une énergie folle. Il y a visiblement juste le langage des signes qu’ils ne maîtrisent pas tout à fait !

La Comète – Hésingue 68220 Hésingue

Renseignements :

03 89 91 01 15

billetterie@lacometehesingue.fr

www.lacometehesingue.fr

Dans le cadre des RDV du 20

Horaires :

Jeudi 20 Septembre 2018 à 20h30

Tarifs :

Tarif plein : 15€

Tarif Carte Cezam : 14€

Tarif réduit : 10€ (- 18 ans, étudiants et + 65 ans)

Pass Rendez-vous : 50€ les 4 spectacles (30€ en tarif réduit)