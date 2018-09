What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 21 septembre et de ce week-end en Alsace

Salon Délissime

Parc Expo de Colmar Colmar

Le salon Délissime ouvrira ses portes pour sa 6ème édition du 21 au 23 septembre 2018 au Parc Expo de Colmar.

Devenu une référence, le salon Délissime est le rendez-vous des épicuriens qui aiment les richesses de la gastronomie et du vignoble Français.

Chaque année, le public est toujours plus nombreux (près de 7 000 personnes l’an dernier) à pousser les portes de ce salon à Colmar. Cette année, le salon s’agrandit avec 60 exposants et 4 restaurants à découvrir.

Du côté des animations : cours de cuisine gratuits et en libre accès tout le week-end ainsi que de nombreux lots à gagner avec les partenaires du salon Délissime.

Parc Expo de Colmar 68000 Colmar

Renseignements :

04 72 43 49 80

contact@delissime.fr

www.delissime.fr

Facebook

Horaires :

Vendredi 21 Septembre 2018 de 11h à 22h, Samedi 22 Septembre 2018 de 10h à 22h et Dimanche 23 Septembre 2018 de 10h à 19h

Tarifs :

Invitation gratuite à télécharger sur le site du salon

Le Palais Des Congrès accueille les 22 et 23 Septembre pour sa seconde édition à Strasbourg la référence du Vintage en France depuis 2007, le SALON DU VINTAGE !

Après plus de 50 éditions à Paris et dans d’autres villes comme Bordeaux, Nice, Rennes, Nantes, Luxembourg… retrouvez sur 3000 m2 – 120 exposants mode, mobilier, accessoires, vinyles, voitures et motos classiques, food trucks régionaux et des animations comme tatoueurs ou barber shop.

Curieux, chineurs, ou gourmands sont les bienvenus pour vivre avec nous l’aventure du SALON DU VINTAGE, il y en aura pour toutes les bourses, de vinyles à 5 euros aux trésors Vintage des années 50 à 90 !

Fête au Pays du Ried à Holtzwihr 2018

Holtzwihr en roue libre

Dans la commune d’Holtzwihr est organisée chaque année la Fête au Pays du Ried. Cette manifestation fête sa 23ème édition en 2018.

Le thème de l’édition 2018 : « Holtzwihr en roue libre »

Le programme de la journée : Bourse aux vélos, animations, exposants, tombola, défilé de chars… Buvette et restauration sur place.

Cette journée de fête est organisée par le Comité des Fêtes de Holtzwihr.

68320 Holtzwihr

Renseignements :

06 49 71 02 40

comitedesfetesholtzwihr@gmail.com

Facebook

Horaires :

Dimanche 23 Septembre 2018 de 10h à 20h

Tarifs : Gratuit