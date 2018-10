What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 22 octobre en Alsace

La Chasse aux Citrouilles

Parc du Petit Prince – Ungersheim

Du 20 octobre au 4 novembre 2018, le Parc du Petit Prince change de décor pour revêtir les couleurs de l’automne. Toiles d’araignées géantes, citrouilles et autres cucurbitacées multicolores envahissent les allées et jardins du Parc…

Pour l’occasion, des attractions et des animations seront entièrement thématisées aux couleurs d’Halloween, en restant “gentiment effrayantes et frissonnantes” :

« Métamorphose-toi en Froussard », avec un tunnel où chacun devra affronter ses peurs les plus cachées…

« Le Manoir » dans lequel un mystérieux majordome attend les visiteurs pour une série d’épreuves et d’obstacles.

« La Crypte » : Oserez-vous traverser ce lieu hanté par des créatures étranges ?

« Les Contes qui font peur… » : voyagez dans l’Univers d’Halloween

« Atelier maquillage » au Volcan

Participez aussi à au Grand jeu de « La chasse aux citrouilles » avec des énigmes cachées par le Renard (3 lots à gagner lors du tirage au sort du 4 novembre).

Les déguisements sont les bienvenus pendant toute cette période au parc !

La soirée à ne pas manquer : Une « Halloween Party », le 31 octobre avec une ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h.

Soirée frisson garantie avec de nombreuses surprises dissimulées dans la pénombre du Parc. Brrrr….

Parc du Petit Prince – Ungersheim 68190 Ungersheim

Renseignements :

03 89 62 43 00

aurelie.schwob@parcdupetitprince.com

www.parcdupetitprince.com

Facebook

Horaires :

Du Samedi 20 Octobre 2018 au Dimanche 4 Novembre 2018, ouvert tous les jours de 10h à 18h

Nocturne le 31/10 de 16h à 22h

Tarifs :

Adulte : 20€

Enfant : 15€

Gratuit pour les moins d’un mètre

Tarif nocturne (31/10) : 13€ par personne à partir de 16h

25e Salon Maison Déco 2018

Parc Expo de Colmar

Le Salon Maison Déco célèbre cette année ses 25 ans du 19 a0u 22 octobre. Une belle longévité pour ce salon au Parc Expo de Colmar qui prévoit « quatre jours et quatre halls pour tout repenser chez soi » avec 260 exposants sur place.

Pour ses 25 ans, le Salon Maison Déco de Colmar célèbre le design et a trouvé une marraine de prestige en la personne de Chantal Thomass.

La créatrice de mode, pionnière de la lingerie de luxe, a signé une collaboration avec Barrisol, le leader du plafond tendu, pour créer une collection à la fois romantique, espiègle et poétique de 90 motifs et de suspensions sous forme de papillons géants.

Ces luminaires viendront éclairer l’exposition phare du salon : « Le parcours du design »concocté par Bertrand Klein, à la tête du magasin Quartz, qui a sélectionné des pièces iconiques de 1918 à nos jours. Des pièces signées par des figures emblématiques comme Le Corbusier, Charles & Ray Eames ou encore Philippe Starck , mais aussi par une nouvelle génération de créateurs tels que Ron Arad, Ronan & Erwan Bouroullec ou Constance Guisset.

La Maison de Caroline reprendra à son compte la thématique du salon, en allant au-delà du made in Alsace habituel, pour présenter des objets et des meubles du design italien, scandinave et français (Vitra, Moroso, Cassina, Petite Friture, Moustache…)

Le Loft, agencé par Ligne design, des artisans et des décorateurs revient pour la troisième édition pour montrer une nouvelle façon de décorer son logement, en faisant la part belle cette année au métal, bois et béton.

Arts et antiquaires

Le Salon Maison Déco navigue ainsi entre passé et présent. Dans le Hall 1, se tient le Salon Arts et Antiquaires qui accueille 25 exposants venant de toute la France. Ils présentent des objets qui ont à la fois du cachet et une histoire, dans des domaines variés : meubles régionaux et alsaciens, étoffes et tissus prestigieux, céramiques et bijoux, art asiatique…

Des idées déco pile dans la tendance

A l’opposé, le salon ID d’Art dans le Hall 3 fait lui la part belle à la création d’aujourd’hui et à toutes les tendances actuelles, avec une quarantaine d’exposants qui proposent des pièces uniques ou des séries limitées dans l’univers de la déco, mais aussi de la mode, des bijoux et des enfants.

Le Hall 2 est lui consacré à la construction ou à la rénovation de son habitat pour tous ceux qui souhaitent engager des travaux.

Parc Expo de Colmar 68000 Colmar

Renseignements :

03 90 50 50 00

www.maisondeco-colmar.com

Facebook

Horaires :

Vendredi 19 Octobre 2018 de 11h à 20h, Samedi 20 Octobre 2018 de 10h à 20h, Dimanche 21 Octobre 2018 de 10h à 20h et Lundi 22 Octobre 2018 de 10h à 18h

Tarifs :

Entrée : 6,50€ (5€ en prévente)

Tarif réduit : 5€ (PMR et étudiants, sur présentation d’un justificatif)

Gratuit pour les – 12 ans

Gratuit le lundi 22 octobre pour les seniors (+ 60 ans, sur justificatif)