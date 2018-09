What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 22 septembre en Alsace

Loto

Casino Barrière de Blotzheim Blotzheim

Le calendrier est facile à retenir : nous jouons au loto chaque 1er, 2ème et 4ème lundi du mois en salle Rad’Art. L’accès est gratuit et ouvert à tous dès 10h. Le loto commence à 11h, portes closes.

Retrouvons nous le prochain lundi. Les équipes du Casino Barrière Blotzheim vous offrent plus de 2 000€ de lots à emporter : téléviseur, Nespresso, écran Ipad, appareil-photo, montres, bijoux, jetons de jeux, menus aux Terrasses, bon cadeau…

Possibilité de vous restaurer sur place au Blotz’café ou aux Terrasses Barrière pendant la pause de 12h à 14h.

Casino Barrière de Blotzheim 68730 Blotzheim

Renseignements :

03 89 70 57 77

www.casinosbarriere.com

Travailler en Suisse

Cour des Chaînes – Mulhouse Mulhouse

Objectif(s)

Mieux connaître le marché Suisse, les objectifs des entreprises qui recrutent et préparer sa candidature.

Descriptif

Sabine Lubow, forte de son expérience de terrain en Suisse et de son parcours professionnel saura vous donner une meilleure lisibilité du marché helvétique: comment l’intégrer ? Quels impairs ne pas commettre ? Qu’est ce qu’une bonne candidature? …autant de thèmes abordés qui viendront sans doute bousculer quelques préjugés.

Cour des Chaînes – Mulhouse 68100 Mulhouse UP – Université Populaire de Mulhouse

Renseignements :

03 69 77 77 50

03 89 46 48 48

contact@universitepopulaire.fr

u-p.alsace/GESTION_ASSOCIATIVE_WEB/FR/details-cours.awp?code=370

Horaires :

Lundi 24 Septembre 2018 à 19h30

Tarifs :

5€ / gratuit pour les adhérents