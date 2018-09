What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 25 septembre en Alsace

Bébés Lecteurs

Du 25/09/2018 au 18/12/2018

Médiathèque de Bantzenheim

Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, nounous etc un mardi par mois à 9h30.

La séance de 30 min environ se déroulera dans la Médiathèque M1 (sous la mairie).

Gratuit sur inscription à la banque de prêt ou par téléphone au 03.89.26.09.02 (M1) ou au 03.89.28.35.30 (M2).

Médiathèque de Bantzenheim 68490 Bantzenheim

Renseignements :03 89 26 09 02

bibliotheque.mairie-bantzenheim@orange.fr

www.bantzenheim.fr/vie_locale/mediatheque_29.php

Facebook

Sur réservation

Horaires :Mardi 25 Septembre 2018, Mardi 23 Octobre 2018, Mardi 27 Novembre 2018 et Mardi 18 Décembre 2018 de 9h30 à 10h

Tarifs :Gratuit

Portes ouvertes cours de danse

Du 20/09/2018 au 27/09/2018

Maison de quartier de la Fonderie – Mulhouse Mulhouse

Rock : les mardis à 20h00

Lindy Hop : les jeudis à 20h00

Au programme: Initiations, puis danse libre toute la soirée.

Soirées destinées aux débutants (les confirmés sont bienvenus aussi). On peut venir seul(e), en couple ou entre amis.

Les soirées sont proposées par le Rock House et le Centre Socioculturel de la Porte du Miroir à Mulhouse.

Les soirées ont lieu dans la grande salle de la maison de quartier qui se trouve au 70 rue du Manège, à l’arrière de la Fac de la Fonderie.

Maison de quartier de la Fonderie – Mulhouse 68100 Mulhouse

Renseignements :

03 89 66 09 55

hugues@rockhouse.fr

www.rockhouse.fr/

Facebook

Horaires : Du Jeudi 20 Septembre 2018 au Jeudi 27 Septembre 2018

Tarifs : Gratuit