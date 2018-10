What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 25 octobre en Alsace

🌞 AFTER-WORK EN MODE “MOJITOS PARTY” !

🍹 JEUDI 25 OCT. AU BAR LATINO “EL BARRIO”

🍢 TARIFS AFTER-WORK & AMUSE BOUCHES !!

🎶 GROSSE AMBIANCE FESTIVE AVEC DEEJAY !

📍 APERO : START 19H AU 17 RUE DU REMPART

GUILLAUME BATS

La bête noire de l’humour est de retour avec son spectacle décapant.

Est-il contagieux ? Est-ce qu’il penche à droite par conviction politique ? Est-ce qu’il s’appelle « Bats » parce qu’on le confond souvent avec une chauve souris ?

Venez voir Guillaume Bats pour :

– Ne plus avoir peur de lui

– Perdre vos idées reçues sur le handicap

– Découvrir quelques techniques pour choper des nanas en leur faisant pitié

– Avoir honte de rire avec lui

Guillaume Bats est touchant, irrévérencieux, explosif et repousse vos limites et celles de l’humour !

DATES & HORAIRES

> Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018

> Début du spectacle : 20h30

TARIFS

> Normal : 23€

> Moins de 25 ans : 20€

Le Show des Improvisateurs

Café Rapp – Colmar

Les Improvisateurs arrivent le jeudi 25 et le samedi 27 Octobre à Colmar pour toujours plus de folie !

Le maître de cérémonie, Régis Boughazra chef d’orchestre des Shows des Improvisateurs, ainsi que ses trois talentueux comédiens, Margaux Lagleize, Jérôme Jollinier et Pierre Huntzinge, vous ont préparé un spectacle des plus fous.

Rendez-vous au Café Rapp à Colmar pour un show de folie !

Café Rapp – Colmar 68000 Colmar

Renseignements :

03 88 41 89 74

r.improvisateurs@gmail.com

www.lesimprovisateurs.com/

Sur réservation

Horaires :

Jeudi 25 Octobre 2018 et Samedi 27 Octobre 2018 de 20h30 à 22h30

Tarifs :

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, UGC) : 10 €