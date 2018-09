What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 26 septembre en Alsace

🌞 AFTER-WORK MULHOUSE – MERCREDI 26 SEPT.

🍹 START 19H – SALSA CAFE – MOJITOS & SANGRIA

🍢 BUFFET TAPAS OFFERT – AMBIANCE CALIENTE !!

🎶 AFTER A 00H AU CLUB 1900 – RUE MITTELBACH

🎧 ENTREE GRATUITE (AVEC TAMPON) – DJ BA-K !!!

Improlab

Concept d’impro de l’Athila

Caveau du Café Littéraire – Saint-Louis

Le rdv d’impro de la troupe de l’Athila. Au menu : un concept d’impro original, différent chaque mois.

Le Concept de la soirée

Après les concepts « L’Effet Papillon », « Le Catch Impro », « Impros Longues », « La Télévisuelle », « Jouer la suite », « Improzic », « Le tournoi des Improvisateurs », « Le Téléphone », « Impro Cluedo » et « Impronoël », venez découvrir un nouveau concept et entrez dans le cabinet de la curiosité de la troupe de l’Athila « Improlab », un remède inédit contre la morosité ! Au programme, de l’impro, de l’impro et encore de l’impro !

Vous avez la possibilité de manger au restaurant du Café Littéraire avant (18h45) ou après (21h30) le spectacle en réservant au 03 89 69 87 81

Caveau du Café Littéraire – Saint-Louis 68300 Saint-Louis L’Athila

Renseignements :

06 80 53 59 76

athila.impro@free.fr

www.athila.fr

Horaires : Mercredi 26 Septembre 2018 à 20h

Tarifs : 2€