What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 27 septembre en Alsace

🌞 AFTER-WORK COLMAR – JEUDI 27 SEPTEMBRE !

🍹 START 19H AU BAR “LE TREIZE” SUR 2 NIVEAUX

🍢 AMUSE-BOUCHES OFFERTS – TARIFS AFTER !!!!!!

🎶 DJ PIERRE DUPRAY AUX PLATINES POUR LE SON

🎧 AFTER AU POISSON ROUGE A PARTIR DE MINUIT

Eerpday 2018

La Filature – Mulhouse Mulhouse

LA journée de conférence sur la E-réputation

L’Erepday rassemble sur une seule journée, l’essentiel de l’actualité des sujets “brûlants” de la e-réputation, du branding et de la relation client 2.0. Une journée exceptionnelle de conférences, workshops et networking avec des intervenants experts dans le domaine du web et de la e-réputation pour faire grandir votre marque, et votre business, grâce au web !

La particularité de l’Erepday ? Son ambiance conviviale et décalée unique, loin des standards des conférences traditionnelles ! Pour autant l’Erepday n’oublie pas l’essentiel, nous avons à coeur de proposer chaque année des conférences pertinentes avec des intervenants de qualité.

Renseignements :

www.erepday.fr

Sur réservation

Horaires : Jeudi 27 Septembre 2018 de 8h30 à 18h

Tarifs : 129 €