What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 28 septembre et de ce week-end en Alsace

Foire Expo de Saint-Louis 2018

Le Forum – Saint-Louis Saint-Louis

Pour sa deuxième édition, la Foire Exposition de Saint Louis accueillera toujours plus de 100 exposants qui proposeront une offre diversifiée dans une salle d’environ 1 900 m² et une autre de 900 m², destinée à la partie spectacle et restauration.

Du 28 au 30 septembre 2018, elle proposera de découvrir de nombreux secteurs d’activités : habitat, ameublement, bien être, loisirs mais aussi gastronomie etc… et des moments forts avec de nombreuses animations et spectacles. Un public nombreux et familial est attendu pendant ces 3 jours.

Du côté des animations, on pourra assister à la soirée Incroyables Talents (vendredi soir) avec les talentueux Eric Borner (magie), Xavier Boyer (équilibre et mât chinois) et Roy Neves (show de painting), à la soirée Années 80 samedi soir avec DJ Robin. Le samedi après-midi, le centre Black Out d’Altkirchproposera un Escape Game éphémère.

Le Forum – Saint-Louis 68300 Saint-Louis

Renseignements :

03 68 00 12 28

info@citevents.eu

www.foire-saint-louis.fr

Facebook

Horaires : Vendredi 28 Septembre 2018 de 14h à 20h (23h pour les spectacles), Samedi 29 Septembre 2018 de 10h à 20h (23h pour les spectacles) et Dimanche 30 Septembre 2018 de 10h à 19h

Tarifs : Gratuit

La Fastienne : organisée par le club de triathlon de Guebwiller le FAST (florival athletic sport triathlon)

Deux courses le 29 septembre : NOUVEAUX PARCOURS

La fastienne 23km et 1000M de dénivelé positif départ 14h30

La mini fastienne 11 km et 320m de dénivelé départ 14h15

Inscriptions : sur place le jour de la course jusqu’à 13h30 (tarif majoré le jour J)

sur le site de l’événement http://www.fastival.fr/

sur le Facebook du club https://www.facebook.com/fast.guebwiller/