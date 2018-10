What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 29 octobre en Alsace

Basler Herbstmesse 2018 – Foire d’automne à Bâle

La plus grande et plus vieille foire de Suisse avec de nombreux manèges pour toute la famille et pour faire le plein de sensations fortes !

Grande roue sur les hauteurs de la ville, manèges à sensation du côté de la Kaserne, montagnes russes, pêche aux canards et petits manèges pour les enfants derrière la Messe… Toute la famille y trouvera son compte. Et bien-sûr, on y déguste toutes les douceurs de la fête foraine, notamment les « Mässmogge », ces bonbons traditionnels bâlois ou encore les brochettes de fruits au chocolat suisse… Miam !

Cette foire est installée chaque automne dans la commune suisse aux alentours de la Saint-Martin. Elle se déroule depuis plus de 540 ans ! La foire d’automne commerciale de Bâle se tient en parallèle au Messezentrum

4056 Bâle

Renseignements :

www.basel.com

Facebook

Horaires :

Du Samedi 27 Octobre 2018 au Dimanche 11 Novembre 2018 (jusqu’au 13 novembre sur la Petersplatz)

Tarifs :

Accès libre, attractions payantes

Foire Simon et Jude à Habsheim 2018

Le 28/10/2018 et le 29/10/2018

Dans les rues du centre

Chaque année à Habsheim, le dernier week-end d’octobre est consacré à la traditionnelle Foire Simon et Jude.

Habsheim, commune située à proximité de Mulhouse dans le Haut-Rhin, attire les foules chaque année pour sa célèbre foire d’octobre. Sous le nom de Foire Simon et Jude se cache un grand marché avec plus de 400 stands qui s’étale sur la rue de Kembs, du Général de Gaulle ou encore de la Chapelle.

On y trouve des articles textiles en tout genre (vêtements, linge de maison, outillage, artisanat …) ainsi que des produits du terroir, de l’artisanat. Les associations locales de la commune de Habsheim y tiennent des stands pour faire découvrir leurs actions et leurs passions.

Le programme du concours bovin 2018

Un concours de bovins est également organisé à chaque édition par la Chambre d’Agriculture d’Alsace ainsi que le lycée agricole de Rouffach. Sous le grand chapiteau a lieu la finale départementale de jugement de bétail et le défilé des enfants avec les veaux. La filière viande bovine alsacienne est à l’honneur et le marché des producteurs locaux adhérant à la marque « Bienvenue à la ferme » sera présent pour votre plus grand plaisir !

Lundi :

9h30 : Concours du meilleur présentateur en race holstein

10h10 : Finale inter-races du meilleur présentateur

10h30 : Présentation de races bovines

11h30 : Présentation des veaux par les enfants

12h : Concours et championnat de la race Holstein

17h : Fin de la manifestation