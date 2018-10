What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 30 octobre en Alsace

Les défis de l’étrange !

Château du Hohlandsbourg – Wintzenheim

Le château est propriété d’une lignée aujourd’hui éteinte. Condamnés à hanter les lieux, ces êtres damnés n’apprécient pas d’être dérangés.

Malheur à toi, qui te trouves ici par hasard, sans connaître le sortilège qui les a privé de liberté…, car tu subiras le même sort, à moins que ton courage, ta malice ou ta témérité te permettent de découvrir ce terrible secret.

Pour sortir du château entier et presque vivant, tu devras accomplir un grand nombre de défis et lever ce maléfice : chambre noire, défi gluant, magie, potion, filtre et sortilège, rien ne te sera épargné. Montre toi audacieux, trouve la clé du mystère qui libèrera ces âmes perdues et sauvera la tienne. Sinon, tu resteras prisonnier de ces hautes murailles pour toujours !

Animation assurée par : Agence Expression

Halloween 2018 : toute la programmation Château du Hohlandsbourg – Wintzenheim 68920 Wintzenheim

Renseignements : 03 89 30 10 20

info@chateau-hohlandsbourg.com

www.chateau-hohlandsbourg.com

Facebook

Environ 3h

Horaires :

Samedi 27 Octobre 2018, Dimanche 28 Octobre 2018, Mardi 30 Octobre 2018 et Mercredi 31 Octobre 2018 de 10h à 17h

Tarifs :

Compris dans le tarif d’entrée (7/9,50€)

Fun Park Colmar

Situé dans la ZI Nord de Colmar, ce complexe de loisirs est très facile d’accès. Il pourra satisfaire les envies de détente et de jeu entre amis ou en famille de tous : le bowling se compose de 16 pistes, le laser game se dépoloie sur une surface de 1 200 m² (2 labyrinthes), le kids parkregroupe plein de jeux pour les enfants de 1 à 12 ans (structures où l’on peut grimper, toboggans, piscine à boules)… À noter qu’il est possible d’y fêter l’anniversaire des enfants ainsi que des enterrement de vie de célibataires.

Du côté du restaurant « Le Food Park », on propose différentes formules, pour toutes les envies : formule du jour, formule bowling, formule express, formule kids. Mais également de nombreux plats à la carte, dont des pizzas et des burgers.

Outre ses activités de loisirs, le Fun Park Colmar propose également une salle de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.

Notre article sur une visite du Fun Park en avril 2018.

Fun Park Colmar11 rue Curie

Z.I. Nord

68000 Colmar

Voir le site web Facebook 03 89 21 18 38

Horaires :

Du lundi au jeudi de 11h à 1h

Vendredi de 11h à 3h

Samedi de 10h à 3h

Dimanche de 10h à 1h

Pendant les vacances scolaires et jours fériés : ouverture à partir de 10h du lundi au vendredi

Veille de fête, fermeture à 2h du matin

Tarifs :

Bowling (location chaussures comprise) :

– Du lundi au jeudi : 4€ avant 14h, 5€ avant 19h, 6,50€ après 19h

– Vendredi : 4€ avant 14h, 5€ avant 19h, 7,50€ après 19h

– Samedi et veille de fête : 5€ avant 14h, 5,50€ avant 19h, 8€ après 19h

– Dimanche : 5€ avant 14h, 5,50€ avant 19h, 6,50€ après 19h

Laser Game : 8€ la session de 20 minutes, 14€ les 2 sessions / personne

Kids Park : 5,90€ l’entrée (durée illimitée)

49€ les 10 entrées

Formules « Anniversaire » (6 enfants minimum) :

– 12€/enfant pour 1 goûter d’anniversaire + 1 boisson soft + 1 activité au choix (1 partie de bowling, 1 laser game ou le kid park en illimité)

– 16€/enfant pour 1 goûter d’anniversaire + 1 boisson soft + 2 activités au choix (1 partie de bowling, 1 laser game ou le kid park en illimité)

+ 4€ l’activité supplémentaire

Formules « Célibataire » (6 personnes minimum) : 18€ par personne

Au choix :

– 2 parties de bowling + 1 consommation sans alcool ou bière pression

– 2 parties de lasergame + 1 consommation sans alcool ou bière pression

– 1 partie de bowling + 1 partie de lasergame + 1 consommation sans alcool ou bière pression