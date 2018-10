What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 31 octobre en Alsace

🎃 AFTER-WORK MULHOUSE 🎃 MER. 31.10 🎃

La Nuit de la Trouille 3

Musée Historique de Mulhouse

La nuit de la trouille propose depuis 3 ans de faire redécouvrir Halloween aux plus jeunes à travers des aventures participatives et effrayantes. Entrez en famille dans l’univers pas toujours rassurants des contes et légendes de notre enfance.

Une aventure d’une heure à vivre la nuit du 31 octobre au musée historique de Mulhouse.

Sens de l’observation, déduction, bravoure et ruse seront essentiels pour sortir triomphant de ce périple enchanté !

Pour les enfants de 6 à 12 ans, présence d’un adulte obligatoire

Déguisement vivement conseillé ! Froussards s’abstenir !

Différents créneaux d’inscription seront disponibles :

Arrivée à 18h, 19h, 20h, 21h ou 22h

5€ par personne / places limitées

Ouverture de la billetterie le 1er octobre à 8h

Musée Historique de Mulhouse 68100 Mulhouse

www.musees-mulhouse.fr/musee-historique/

Dès 6 ans

Sur réservation

Horaires :

Mercredi 31 Octobre 2018 de 18h à 23h

Tarifs :

5€ sur inscription

Bal d’Halloween

Salle polyvalente – Rouffach

Bal costumé animé par l’Orchestre Challenger, avec concours du costume le plus terrifiant. Petite restauration sur place.

Réservation possible pour les tables de + 10 personnes au 06 07 52 93 95.

Cette soirée est organisée par la Haxa Gugga de Rouffach.

Halloween 2018 : toute la programmation Salle polyvalente – Rouffach 68250 Rouffach Orchestre Challenger

Horaires :

Mercredi 31 Octobre 2018 de 20h à 2h30

Tarifs :

10€

Traumatica

Europa Park – Rust

Du 26 septembre au 3 novembre 2018, il faudra être des plus courageux pour affronter les 5 maisons terrifiantes qui ouvrent leurs portes pour l’évènement Traumatica, l’animation Halloweend’Europa Park. Chacune des maisons sera thématisée, entièrement décorée et nombre d’acteurs et figurants seront là, prêts à faire bondir de peur les visiteurs !

5 clans et 5 univers cauchemardesques

Cette année encore, 5 clans s’affrontent dans les allées de Traumatica et dans les maisons de l’horreur :

The Fallen (les ex-serviteurs des Shadows)

The Pack (un gang de motards violents et puants)

Les Ghouls (des êtres contraints à vivre sous terre)

La Résistance (des monstres de combat et des cyborgs)

Les Shadows (des vampires)

4 Scarezones seront à découvrir près des maisons de l’horreur : Battle for Traumatica, Beyond Traumatica, Hell on Wheels et Uprising.

À 21h et 22h30 (à 21h, 22h15 et 23h30 le 31 octobre), un spectacle sur glace avec acrobaties et chant est proposé aux visiteurs de Traumatica : Rebellion (patinoire du quartier grec). Quelques attractions sont ouvertes pour l’occasion en soirée : les grands huits « Pegasus » et « L’éclair du Cervin », la renversante « Malédiction de Cassandre » et « À la découverte d’Atlantis ».

À noter : L’entrée à Traumatica ne se fait pas par l’entrée principale d’Europa Park : l’accès au parc la journée ne permet donc pas d’accéder à l’espace Traumatica sans billet spécifique pour l’évènement.

Mercredi 31 Octobre 2018,

Jeudi 1er Novembre 2018,

Vendredi 2 Novembre 2018,

Samedi 3 Novembre 2018

Entrée dans l’espace Traumatica à partir de 18h45 (entrées dans les attractions horrifiques de 19h30 à 23h)

Tarifs :

31,50€ le ticket classique

69,50€ le ShoxterPass (ticket classique + accès rapide aux « maisons Traumatica »)