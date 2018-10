What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 5 octobre et de ce week-end en Alsace

Fête de la Science 2018 : Hello robots

Bibliothèque municipale de Riedisheim

Animations sur le thème «Hello robots».

Au programme : Du 5 au 20 octobre 2018 : Exposition «Hello robots !» réalisée par la bibliothèque de l’IUT Villeurbanne

(Université Lyon 1). Samedi 6 octobre 2018 à 10h30 (4-6 ans) et 11h(+ de 7 ans) : «Tata Framboise» invite les enfants à l’écouter et à découvrir les histoires qu’elle lira sur le thème des robots. Mercredi 10 octobre 2018 de 14h à 17h : Atelier robot «Comment ça marche ?» par le KidsLab Mulhouse. Grâce à la robotique tout devient possible et chacun sera capable de réaliser des modèles intéressants et amusants, dotés de capteurs et moteurs, mais aussi de programmer des

comportements adaptés, et de découvrir tout en

s’amusant, l’univers de la robotique. Vous verrez, la

robotique deviendra un jeu d’enfant !

3 séances de 30 minutes A partir de 7 ans

Entrée libre sur réservation (8 places par séance)

Samedi 13 octobre 2018 de 9h à 12h : Démonstrations et animations autour des robots par les Petits Débrouillards (Antenne de Mulhouse).

