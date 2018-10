What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 8 octobre en Alsace

Baby-Yoga

Centre socio-culturel de Saint-Louis Saint-Louis

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents LAEP coordonné par le Centre Socio Culturel de Saint Louis organise des séances de BABY-YOGA pour les Enfants âgés de 18 mois à 5 ans. Ces séances seront animées par un professeur certifié et auront lieu :

Annexe Centre Socio Culturel

10 Rue des PRES

68 300 SAINT LOUIS

Plusieurs dates sont programmées :

• Lundi 08 octobre de 15h à 16h

• Lundi 05 novembre de 15h à 16h

• Lundi 19 novembre de 15h à 16h

• Lundi 03 décembre de 15h à 16h

Les Séances de Baby-Yoga sont gratuites

Pour s’inscrire par mail : laep@csc-saint-louis.fr ou au N° 06 95 47 32 31

Centre socio-culturel de Saint-Louis 68300 Saint-Louis

Renseignements :

03 89 69 16 68

secretariat@csc-saint-louis.fr

csc-saint-louis.fr/

Facebook

Horaires : Lundi 8 Octobre 2018, Lundi 5 Novembre 2018, Lundi 19 Novembre 2018 et Lundi 3 Décembre 2018 de 15h à 16h

Tarifs : Gratuit

LES JOURNEES D’OCTOBRE

Les différents villages mettent en avant les créations originales des artisans, les innovations des professionnels de l’habitat et les produits du terroir des producteurs locaux. Comme chaque année, les professionnels en rapport avec le jardin présentent leurs produits et nouveautés.

De nombreux restaurants proposent leurs spécialités dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

En parrallèle se tient Folie’Flore, le show floral unique en Europe, sur la thématique du Bonsaï !

Informations pratiques :

Ouverture :

Ouvert tous les jours à partir de 10h

Sauf le :

Jeudi 4 octobre, ouverture à partir de 17h

Fermeture :

Journées d’Octobre :

Entre 21h00 et 24h00 selon les secteurs

21h le dimanche 14 octobre

Clôture des accès tous les jours 1 heure avant la fermeture.

Folie’Flore :

23h30 tous les jours sauf les vendredis et samedis (24h00)

20h le dimanche 14 Octobre

Clôture des accès tous les jours 1/2 heure avant la fermeture.

Tarifs :

Journées d’Octobre + Folie’Flore : 7€50

Journées d’Octobre uniquement : 2€

Folie’Flore uniquement : 5,5€

Entrée gratuite jusqu’à 6 ans inclu

FOLIE FLORE

10 000m² de jardins éphémères mis en scène, en lumière et en musique, sur la thématique de l’année.

En 2018 Folie’Flore, le show floral unique en Europe, met en avant la thématique des bonsaï, en acceuillant 3 événements majeurs, le congrès Mondial, le congrès National et les 30 plus beaux Bonsaï d’Europe.

En parallèle, les Fleuristes en Folie imaginent et réalisent des oeuvres monumentales et les communes rivalisent de créativité pour exprimer leur talent.

Le restaurant Folie’Saveurs, dirigé par le chef Henri Gagneux, propose au coeur des jardins de Folie’Flore ses menus créés spécialement pour l’occasion.

Toutes les informations concernant le congrès Mondial du Bonsaï sur le site

Informations pratiques :

Ouverture :

Ouvert tous les jours à partir de 10h

Sauf le :

Jeudi 4 octobre, ouverture à partir de 17h

Fermeture :

Journées d’Octobre :

Entre 21h00 et 24h00 selon les secteurs

21h le dimanche 14 octobre

Clôture des accès tous les jours 1 heure avant la fermeture.

Folie’Flore :

23h30 tous les jours sauf les vendredis et samedis (24h00)

20h le dimanche 14 Octobre

Clôture des accès tous les jours 1/2 heure avant la fermeture.

Tarifs :

Journées d’Octobre + Folie’Flore : 7€50

Journées d’Octobre uniquement : 2€

Folie’Flore uniquement : 5,5€

Entrée gratuite jusqu’à 6 ans inclu