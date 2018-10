What’s Up 68 – Les Bons Plans de ce 9 octobre en Alsace

Marché des producteurs

Halle des Fêtes – Wintzenheim Wintzenheim

Tous les mardis de 16h à 20h, rendez-vous au Marché Nocturne de Wintzenheim !

Une vingtaine de producteurs sont présents et

proposent une offre large de produits locaux et parfois même bio, tels que du fromage de chèvre, de vache, de la viande, des légumes et fruits de saison, des jus de fruits artisanaux, des oeufs, du miel, des thés…

Et pour les plus pressés, qui n’ont aucune idée du menu à concocter pour le dîner et auraient envie de découvrir d’autres spécialités, certes moins locales, mais toujours aussi bonnes des mets bretons et asiatiques seront à découvrir sur place ou à emporter.

Renseignements :

03 89 27 94 94

mairie@mairie-wintzenheim.fr

www.ville-wintzenheim.fr

Horaires : Tous les mardis de 16h à 20h

Tarifs : Gratuit

Bourse aux vêtements d’automne enfants et adultes à Mulhouse 2018

AGF (Association Générale des Familles) du Haut-Rhin – Mulhouse Mulhouse

Bourse aux vêtements d’automne pour les adultes et pour les enfants, organisée par l’Association générale des Familles de Mulhouse.

Renseignements : 03 89 45 47 62

Horaires : Mardi 9 Octobre 2018 de 9h30 à 17h et Mercredi 10 Octobre 2018 de 9h à 16h30

Tarifs : Gratuit