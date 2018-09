What’s Up 68 – Les Bons Plans en Alsace

Reprise des cours de gymnastique

L’Association de Gymnastique Volontaire de Widensolen a le plaisir de vous informer de la reprise de ses cours à la salle polyvalente à partir du 10 septembre 2018 :

LUNDI 10/09/2018 : GYM’ENFANTS : 17h30 à 18h30

Section Maternelle + CP – Animatrice : Christine MURSCHEL

LUNDI 10/09/2018 : GYM’ ADULTES : 19h30 à 20h30 – Animatrice : Sandrine FERDER

Pour tous renseignements complémentaires, nous aurons le plaisir de vous répondre au : 03 89 71 56 59 ou 03 89 71 50 33 ou email :gymloisirs68320@free.fr

Vendangeur d’un jour

Du vignoble du Rangen à Thann, le plus méridional et le plus pentu d’Alsace, à la cote 425 de Steinbach, vivez l’expérience des vendanges dans les vignobles de la Porte Sud des vins d’Alsace et devenez vendangeurs d’un jour !

Les vignerons du Domaine Bruno Hertz à Thann et du Domaine Fleischer à Steinbach feront de ce moment un souvenir viticole inoubliable !

Les horaires sont les suivants:

En fonction de la formule retenue : 9h-12h, 9h-14h ou 14h-17h

Horaires :

Du Lundi 27 Août 2018 au Dimanche 30 Septembre 2018

Tarifs :

30/45 euros